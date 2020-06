Minus 40 Grad, kein Zelt und Schlafsack

Wie haben Sie es geschafft, die Strapazen am Nanga Parbat durchzuhalten?

Ich war im Vorfeld hochtrainiert und wir hatten gelernt, tagelang ohne Essen auszukommen. So erging es mir dann auch – eine knappe Woche ohne Essen bei höchster Anstrengung. Das Nächtigen – Schlafen kann man das nicht nennen – auf 8.000 Metern Meereshöhe und bei fast minus 40 Grad ohne Zelt, ohne Schutz, ohne Schlafsack hätte tödlich enden können. Dass ich zuletzt überlebt habe, ist ein Wunder.

Was hat Sie immer weiter gehen lassen?

Allein der Selbsterhaltungstrieb hat uns gezwungen, es zu versuchen. Mein Bruder war angeschlagen durch die Höhenkrankheit. Wir sind Stück für Stück runter, ich bin vorausgegangen, um den Weg zu suchen. Wenn es weiterging, habe ich meinen Bruder nachgewunken. Wenn ich nicht weiterkam, bin ich ausgewichen nach oben, links, rechts – so habe ich ihm doppelte und dreifache Wege erspart. Am Ende irrten wir durch ein fürchterliches Gletschergebiet. Dann kam die Lawine.

Was ist das Letzte, woran Sie sich mit Ihrem Bruder erinnern?

Das letzte Gespräch haben wir an einem kleinen Hang vor einer großen Mulde geführt. Ich habe gesagt, ich gehe voraus und schaue, ob man da durchkommt. Ich ging und suchte und wartete – der Bruder war nicht zu sehen. Ich wartete weiter, ich war selbst todmüde. Der Bruder kam nicht. Als er auch nach weiterem Rufen und Winken nicht auftauchte, bin ich zurück und habe die Lawinentrümmer gesehen.

Was ging bei diesem Anblick in Ihnen vor?

Ich konnte und wollte nicht glauben, dass er unter der Lawine ist. Ich habe angefangen – wie irre geworden – nach ihm zu suchen und zu rufen. Ich habe ihn in meinen Halluzinationen auch gehört. Diese Halluzinationen blieben, bis ich wieder zu den ersten Menschen kam.

Wie haben sich diese noch geäußert?

Ich habe immer wieder Pferde mit Reitern gesehen oder auch Menschen, die Mutter – als ich in ihre Nähe kam, war da nichts. Es waren nur Sträucher.

Dreht man da nicht durch?

Zum Glück nicht. Ich war physisch am Ende. Ich war zum Schluss auch bereit zu sterben. Aber immer wenn ich aufgewacht bin, kroch ich trotz meiner Erfrierungen und der Müdigkeit ein Stückchen weiter.

Wie ging es nach dem Abstieg für Sie weiter?

Mir wurden sieben Zehen amputiert. Ich konnte nicht mehr so klettern wie vorher. Meine Eltern sagten: Geh zurück zur Uni, mach dein Studium fertig, suche dir einen bürgerlichen Beruf.

Aber?

Ich hatte mit meinem Bruder am Nanga Parbat viele Pläne geschmiedet für die nächsten Jahre. Wir wollten zusammen eine Bergsteiger-Schule und Expeditionen machen. Ich habe dann beschlossen: Ich bleibe beim Bergsteigen, aber spezialisiere mich aufs Höhen-Bergsteigen, weil ich dafür die Zehen nicht unbedingt brauche. Acht Jahre später bin ich ganz allein nochmal auf den Nanga Parbat – mit neuer Route und ohne Unterstützung.

Am Nanga Parbat wurde dann 2005 die Leiche Ihres Bruders eben auf der Diamirseite gefunden. Wie wichtig war das für Ihr Seelenheil?

Natürlich war es wichtig, dass der Bruder gefunden wurde. Es war der Beweis dafür, dass die anderen gelogen hatten und dass ihre Rufmordkampagne zum Ziel hatte, mir zu schaden, mich kaputt zu machen. Alle Brüder und meine Schwester sind zum Nanga Parbat gereist, wir haben dort von meinem Bruder Abschied genommen. Damit war die Sache für uns Frieden. Was ich nie wieder machen werde: Wenn die Kolporteure aufstehen, werde ich nicht mehr klagen – das habe ich ja schon getan und habe die Prozesse gewonnen – und ich werde mich auch nicht mehr rechtfertigen. Das habe ich nicht mehr nötig. Ich kenne die Wahrheit. Ich habe mein Leben über Tage eingesetzt, um den Bruder zu retten.

Was werden Sie an diesem Samstag machen?

Ich werde allein am Berg sein, gehe immer dorthin, wo alle anderen nicht sind.

