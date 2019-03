München - Ein Kleidungsstück von Hirmer war am vergangenen Samstag besonders begehrt: Das mittlerweile fast schon legendäre blaue (Arm-)Stoffband, das zum Einlass zur „Kauf lokal“-Party berechtigt. Die fand auch in diesem Jahr wieder in einer etwas anderen Event-Location statt: diesmal im „Pop Up Neuhauser 8“, in der Alten Akademie in in der Neuhauser Straße. Wo einst Bücher die Regale füllten, gab es Präsentationsmaterial und Kostproben der teilnehmenden Start-ups – wie etwa Hamburger der Bayerischen Art am „Bazi“-Stand. Eine perfekte Grundlage für gute Gespräche war auch der Anlass der Party selbst, die „Kauf lokal“-Aktion.