Bereits vier Kinder mit Alec Baldwin Dessous-Selfie: Hilaria Baldwin zeigt ihren Babybauch

Yoga-Expertin Hilaria Baldwin (36) und Hollywood-Star Alec Baldwin (62, "Mission: Impossible - Fallout") erwarten das fünfte gemeinsame Kind. Ihren Babybauch präsentierte die Schwangere nun auch auf Instagram. Dazu postete sie ein Spiegel-Selfie, auf dem sie nur in schwarze Spitzenunterwäsche gekleidet seitlich zur Kamera steht. Ihren 745.000 Followern teilt sie zudem mit, wie weit sie in der Schwangerschaft bereits ist. "Für alle, die fragen, wie weit ich bin: Wir sind auf halbem Wege", so Hilaria Baldwin.