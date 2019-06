Bereits rund 400.000 Euro zusammen Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf sammeln für "Sea Watch"

Bereits knapp 400.000 Euro gesammelt

Rackete steuerte mit aufgenommenen Flüchtlingen entgegen der ausdrücklichen Erlaubnis Italiens den Hafen von Lampedusa an, um an Land zu gehen und ihre erschöpfte Crew sowie die Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. Anschließend wurde sie festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Ihr drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft. Der Spendenaufruf von Böhmermann und Heufer-Umlauf generierte bislang bereits knappe 400.000 Euro.