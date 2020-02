Bereits 18 Enkelkinder Caitlyn Jenner wird wieder Oma - diesmal sogar doppelt!

Caitlyn Jenner (70) darf sich über zwei weitere Enkelkinder freuen. Ihr Sohn Brandon Jenner (38, "The Princes of Malibu") und seine Frau Cayley Stoker dürfen sich offenbar über Zwillinge freuen. Wie das amerikanische Promiportal "TMZ" berichtet, das die Geburtsurkunden eingesehen hat, seien die beiden Jungen laut der Dokumente bereits am 19. Februar zur Welt gekommen.