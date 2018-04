Doch die deutsche Auswahl glaubt fest an ihre Chance. Neben Führungsspieler Zverev hatte auch Kohlschreiber zuletzt ansteigende Form bewiesen, das Duo Struff/Pütz, das beim Relegationsspiel gegen Portugal und beim Erstrunden-Sieg in Australien (3:1) überzeugte, ist nach 20 gemeinsamen Auftritten in verschiedensten Wettbewerben noch immer ungeschlagen.

Davis Cup zukünftig an einem festen Ort?

Das Duell gegen Spanien ist in jedem Fall schon vor dem ersten Ballwechsel beste Werbung für den zuletzt vermehrt in der Kritik stehenden traditionsreichen Länder-Wettkampf. Anders als zuletzt so häufig sind diesmal alle Stars dabei, die eindrucksvolle "Plaza de Toros" mitten im Stadtzentrum verspricht eine unvergleichliche Atmosphäre.

"Das kannst du mit Geld gar nicht wettmachen", schwärmte deshalb auch Deutschlands Tennis-Ikone Becker, der in seiner Funktion als Head of Men's Tennis beim DTB erneut Teil des Team ist. Dem vom Weltverband ITF angeregten Plan, den Davis Cup ab 2019 durch einen sogenannten "World Cup of Tennis" an einem festen Ort und binnen einer Woche im November zu ersetzen, können die Deutschen deshalb wenig abgewinnen.

"Er muss renoviert werden, braucht ein neues Make-up", sprach sich unter anderem Becker für eine moderatere Reform aus. Eine spektakuläre Tennis-Schlacht am Wochenende könnte dafür zusätzlich Argumente liefern.

