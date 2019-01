Bis zu 18 Stunden am Tag waren die Münchner Feuerwehrleute im Einsatz. Zum Schluss räumten die Hilfskräfte am Mittwoch die Dächer einer Schule frei, die einsturzgefährdet war. "Damit endete ein kräfteraubender Einsatz, der alle Beteiligten an die Grenze des Machbaren brachte", sagt Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble.