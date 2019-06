Berchtesgadener Alpen Neue Jennerbahn eröffnet: Jubel statt Jammer

1993: Der Jenner als Trumpf für Olympia

Als sich der Raum Berchtesgaden für die Olympischen Winterspiele 1993 bewarb, wurde der Jenner als Trumpf ausgespielt. Seine steilen, steinigen Engpässe, die ich als SZ-Reporter mal unter der Überschrift "Jammer am Jenner" beschrieb, waren inzwischen entschärft und verbreitert. Für die vorgesehenen Skiwettbewerbe aber sollte weiteres Gelände planiert werden und 23 schöne Lärchen sollten weichen. Derlei Pläne führten zum ersten großen Anti-Olympia-Protest in Deutschland sowie zu politischen, gerichtlichen und sehr persönlichen Auseinandersetzungen.

Dem Aktivisten Hans Rühl wurde gar das Auto abgefackelt. Nicht nur deshalb war das IOC Berchtesgaden schon im ersten Wahlgang aus dem Rennen. Dringender wäre damals schon eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur gewesen. Ein veraltetes Bahnsystem, eine umständliche Mittelstation, ein riesiger Parkplatz und ein hässliches Straßenstück direkt vor dem vielbesungenen Königssee – das war gewiss kein Königsweg mehr. Doch daran waren die Investoren und privaten Aktionäre all die Jahre eines gut laufenden Geschäfts weniger interessiert als an der Rendite, so heißt es heute im Umkreis von Bürgermeister Hannes Rapp.

2018 bremsen Birkhühner die Saison aus

Erst nachdem die Anliegergemeinde Schönau finanziell eingestiegen war, konnte es, mit Hilfe österreichischer Bergbahntechniker, endlich vorwärtsgehen. Nicht lange allerdings. Im Sommer 2018 wurden die Bauarbeiten eingestellt, weil der Bund Naturschutz plötzlich den Restbestand von Birkhühnern im Gipfelbereich gefährdet sah. Mit der freien Fahrt in eine lukrative Wintersaison wurde es nichts.

Und im März 2019 begann schon wieder - unerwartet? - die Balz der Hähne. Abermals Stopp. Nicht einmal das zu Hilfe gerufene Umweltministerium konnte die Arbeiten an der neuen Bahn, die jetzt offiziell als "Prestigeprojekt" gilt, zu Ende bringen. Wieder viel Jammer am Jenner. So blieb Pfingsten als neuer Start-Termin.

Gut über 50 Millionen Euro wurden bisher verbaut, mit weiteren zehn Millionen ist zu rechnen. Dafür ist die komplettierte Jennerbahn aber nicht nur schöner und komfortabler, sie leistet auch das Dreifache an Beförderungskapazität. Sie erreicht die 5,6 Kilometer entfernte Bergstation, an einem einzigen, über 19 Stützen laufenden Seil hängend, schon in 17 statt in bisher 26 Minuten.

Zwei Sessellifte an den Jennerwiesen und am Mitterkaser wurden auch gleich erneuert. Die Mittelstation bekam das Gasthaus "Halbzeit" mit 50 Plätzen. Zwischen Parkplatz und See wurde eine Fußgängerzone mit Granit gepflastert, hinzu kamen hier ein Radl-Taxi und ein Segway-Parcours.

Für den Bericht wurden Textteile verwendet aus dem Buch "Babylon in Bayern" und "Wie der Zirkus in die Berge kam" von Karl Stankiewitz.