Beraterin in Plauderlaune Queen Elizabeth II. macht Schluss mit Echtpelz

Queen Elizabeth II. (93) wird ab sofort keine Outfits mehr mit echtem Pelz tragen. Das verriet nun ihre Stylistin und persönliche Beraterin Angela Kelly (52) in ihrem Buch "The Other Side Of The Coin". Darin sind unter anderem alle Outfits der Monarchin zu sehen, die sie im Jahr 2019 bereits präsentiert hat oder noch wird. Fake-Pelz sei aber noch immer erlaubt.