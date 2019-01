Bequem und stylisch Internationaler Jogginghosen-Tag: Die Stars lieben es gemütlich

Die Styling-Varianten sind dabei so vielfältig wie die Promis selbst! Hier kommt es ganz auf den persönlichen Geschmack an. Wer eher lässig unterwegs ist, kann es Sängerin Rita Ora (28, "Let You Love Me") gleichtun. Die Britin trägt auf Reisen gerne die klassische Variante aus grauer Jogginghose und weißem T-Shirt. Auch eine sportliche Trainingsjacke darf bei ihren Outfits oft nicht fehlen. Aufgepeppt wird das Ganze durch ungewöhnliche Accessoires wie zum Beispiel eine XXL-Cateye-Sonnenbrille.