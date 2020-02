560 Gäste zum Derblecken eingeladen

Doch was bedeutet das fürs Starkbier-Spektakel, die Salvator-Probe, die in anderthalb Wochen am 11. März im Paulaner am Nockherberg stattfinden soll? Die Vorbereitungen laufen, die Texte (sowohl für Maxi Schafroths Fastenpredigt als auch für die Singspiel-Crew) werden ständig aktualisiert.