Ben Zucker, Santiano und Co. "Die Roland Kaiser Show": Das sind die Gäste von Roland Kaiser

Am 15. August (Das Erste, 20:15 Uhr) steigt "Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten", die erste eigene TV-Show der Schlagerlegende. In der fast dreistündige Musikshow dreht sich alles um die Liebe. So werden Roland Kaisers (68) Gäste Liebessongs präsentieren, aber auch Duette mit dem Gastgeber singen. "Es ist für mich eine große Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, dass ich durch den MDR meine erste eigene TV-Sendung in der ARD erhalte", schrieb Roland Kaiser auf Instagram. "Diese Sendung gibt mir die Möglichkeit, als Moderator viele Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Musik-Genres begrüßen zu dürfen, die ich alle sehr bewundere und schätze."