Ben Stiller nimmt Abschied Die Filmwelt trauert um Star-Regisseur Alan Parker

So bezeichnet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences den Filmemacher posthum etwa als ein "Chamäleon": "Seine Arbeit unterhielt uns, verband uns und gab uns ein so starkes Gefühl für Zeit und Ort. Ein außergewöhnliches Talent, das wir sehr vermissen werden", heißt es bei Twitter. Das British Film Institute nimmt in dem Kurznachrichtendienst ebenfalls Abschied von seinem einstigen Vorsitzenden. "Wir sind zutiefst bestürzt."