Bemerkenswertes Interview Hardy Krüger jr. hat keinen Kontakt zu seinem Vater

Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (51, "Gegen den Wind") findet in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" deutliche Worte über seinen Vater Hardy Krüger (91, "Im Alleingang"), ohne dabei angreifend oder verletzend zu werden. "Wir haben seit drei Jahren keinen Kontakt mehr", erzählt Krüger jr. über seinen Vater, der seit rund 40 Jahren mit seiner dritten Frau Anita in den USA lebt. Es sei bedauerlich, dass der Kontakt abgebrochen sei, aber man sei "in vielen Dingen anderer Meinung".