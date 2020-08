Bella Kidman Cruise ist Künstlerin Selten zu sehen: Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman teilt Selfie

Isabella "Bella" Kidman Cruise (27) hat sich in den sozialen Medien gezeigt. Selfies auf Instagram sind von der 27-Jährigen nur selten zu sehen. Nun teilte die Tochter von Tom Cruise (58) und Nicole Kidman (53) ein Spiegel-Selfie, auf dem sie eine schwarze Kopfbedeckung trägt. Zu dem Foto mit Glitzer-Effekt schrieb sie: "Alles, was glänzt, ist Gold. Oh, wartet, es ist nur ein weiterer Instagram-Filter."