Bella Germania, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Saphirblau, Fantasy-Abenteuer

Frisch verliebt in die Vergangenheit, das ist keine gute Idee. Das findet zumindest Gwendolyn Shepherd (Maria Ehrich), Zeitreisende wider Willen. Schließlich haben sie und Gideon (Jannis Niewöhner) ganz andere Probleme, zum Beispiel die Welt zu retten. Als Gideon dann auch noch anfängt, sich völlig rätselhaft zu benehmen, wird Gwendolyn klar, dass sie schleunigst ihre Hormone in den Griff bekommen muss. Gut, dass sie Ratgeber hat: Ihre beste Freundin Leslie, der kleine Wasserspeier Xemerius, der Schulgeist James und ihr Großvater in jungen Jahren, der ihr in der Vergangenheit wichtige Tipps gibt.