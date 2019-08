Beliebte Comedy-Serie "Modern Family": So ist es um ein Spin-off bestellt

Die beliebte ABC-Comedy-Serie "Modern Family" geht derzeit in ihre elfte und somit finale Staffel. Doch der Sender will die Serie offenbar nicht ohne Weiteres in den Ruhestand entlassen. ABC-Entertainment-Chefin Karey Burke sagte dem Branchen-Magazin "Deadline" am Montag, dass die derzeitige Geschichte rund um Haley Dunphy und ihr Baby wie gemacht für ein Spin-off sei. Allerdings scheint Burke mit dieser Idee erst an Steve Levit (57), dem Co-Erfinder und ausführenden Produzenten, vorbei zu müssen.