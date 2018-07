Belgischer Nationalfeiertag Königin Mathilde feiert in Knallrot

Was für ein Auftritt! Königin Mathilde (45) von Belgien feierte den Nationalfeiertag ihres Landes am heutigen 21. Juli in einem echten Hingucker-Outfit in der Signalfarbe Rot. Und dabei beschränkte sich die Farbe nicht nur auf das knielange Lochstickerei-Etuikleid mit Dreiviertelarm und U-Boot-Ausschnitt.