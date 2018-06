Belastendes Videomaterial? Harvey Weinstein: Neue Sammelklage wegen Vergewaltigung

Abseits der bereits durch ein Gericht in New York erfolgten Anklage gegen Harvey Weinstein (66) ist eine neue Sammelklage gegen den ehemaligen Filmproduzenten eingereicht worden. Eine der drei weiteren Frauen gibt darin an, ebenfalls von dem 66-Jährigen vergewaltigt worden zu sein, nachdem sie in seinem Büro eine Präsentation für eine Startup-Idee gehalten hat. So berichtet es die US-amerikanische Seite "Variety".