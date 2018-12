Belästigung am "Bull"-Set Vorwürfe gegen Michael Weatherly: CBS zahlt Eliza Dushku Millionen

Weatherly hat sich mittlerweile entschuldigt

Laut "New York Times" kommentierte er vor dem Cast und der Crew ihr Äußeres, schlug einen "Dreier" mit sich und einem Mitarbeiter vor, fantasierte davon, wie er sie übers Knie legen würde und nannte ein fensterloses Fahrzeug, in dem sie eine Szene drehten, seinen "Vergewaltigungs-Van". Gegenüber der "New York Times" entschuldige sich Weatherly mittlerweile für sein Verhalten.