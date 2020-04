Bekommt er auch eine neue Doku? Kobe Bryant: Andenken an Basketball-Legende werden versteigert

Neue Dokumentation geplant?

Zuletzt war spekuliert worden, dass womöglich auch eine neue Dokumentation über Bryant erscheinen soll. Der US-Sportsender "ESPN" hatte berichtet, dass der Basketball-Star in seinen beiden letzten Jahren als Profi auf Schritt und Tritt von einer Filmcrew begleitet worden sei. In das Projekt soll auch der Filmemacher und Autor Gotham Chopra (45) involviert sein, der an der Entstehung der Doku "Kobe Bryant's Muse" (2015) beteiligt war.