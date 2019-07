Bekanntgabe via Twitter Michael Sheen wird mit 50 zum zweiten Mal Vater

Der britische Schauspieler Michael Sheen (50, "Masters of Sex") wird zum zweiten Mal Vater. Auf seinem offiziellen Twitter-Account schrieb er: "Ich freue mich sehr, allen mitteilen zu können, dass meine Partnerin Anna und ich unseren eigenen kleinen Engel erwarten." Er fügte an: "(Nur um das klarzustellen - wir erwarten ein Baby!)" und setzte das Hashtag "#nottheantichrist" in Anspielung auf seine Serie "Good Omens", in der er als Engel Erziraphael zu sehen ist.