Bekanntgabe via Instagram Verlobung bei Jourdan Dunn: Model präsentiert ihren Diamantring

Jourdan Dunn (29) will heiraten. Der ehemalige "Victoria's Secret"-Engel hat sich verlobt. Das verkündete Dunn stolz mit einem Foto auf Instagram. Darauf hält sie einen edlen Diamantring am Ringfinger in die Kamera. "Jourdan Dunn Hamilton", schreibt die 29-Jährige dazu. "Das klingt doch ganz nett." Zusätzlich drückt das britische Model in ihrer Instagram Story ihr Liebesglück aus: "Ich bin so glücklich, dass ich mich verliebt habe. Ich danke Gott, dass er dich von oben geschickt hat."