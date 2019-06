Bekanntgabe via Instagram Überraschung: Bar Refaeli erwartet ihr drittes Kind

Das israelische Supermodel Bar Refaeli (34) hat auf seinem offiziellen Instagram-Account eine frohe Botschaft verkündet: "Ich bin schwanger!" Sie strahlt über das ganze Gesicht als sie dem israelischen Fernsehmoderator Assi Azar (40) mitteilt, dass sie ihr drittes Baby erwartet. "OOPS I did it again", zu Deutsch "OOPS ich habe es wieder getan", lautet ihr Kommentar zu dem Video.