Bekanntgabe via Instagram Rocco Stark und seine Ehefrau haben sich getrennt

"Ihr Lieben, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber dieses Kapitel geht leider nicht so aus wie ich es mir gewünscht habe", beginnt Rocco Stark den Post. Weiter schreibt er, dass er sich gewünscht habe, dass "wir zusammen alt werden. Bis das der Tod uns scheidet eben". Es folgt die bittere Bestätigung: "Nur wird es leider so nicht enden."