Bekanntgabe via Instagram "Lucifer"-Star Tom Ellis hat geheiratet

Schauspieler Tom Ellis (40), bestens bekannt als Fürst der Finsternis bzw. Lucifer Morningstar in der Serie "Lucifer", die hierzulande via Amazon verfügbar ist, ist unter der Haube. Am Wochenende hat er die amerikanische Drehbuchautorin Meaghan Oppenheimer (33) geheiratet, wie die Frischvermählten jeweils auf ihren offiziellen Instagram-Accounts verkündeten.