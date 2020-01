Bekanntgabe via Instagram Ashley Graham ist zum ersten Mal Mutter geworden

Plus-Size-Model Ashley Graham (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie sie am Montag (20. Januar) in einer kurzen Nachricht in ihrer Instagram Story mitteilte, hat sie am Samstag (18. Januar) ihren Sohn auf die Welt gebracht. "Unser Leben hat sich zum Besseren verändert", schrieb sie und bedankte sich "für all die Liebe und Unterstützung während dieser unglaublichen Zeit". Den Namen gab sie noch nicht preis.