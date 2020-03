Bekannt aus "Zurück in die Zukunft" Poker-Reunion der Kultfilm-Stars Michael J. Fox und Christopher Lloyd

"All in mit Christopher Lloyd bei der Poker-Nacht der Michael J. Fox Stiftung", freute sich Fox über die Teilnahme seines Kollegen bei seinem Charity-Event. Lloyd kommentierte sein Arm-in-Arm-Foto mit seinem ehemaligen Co-Star in Anlehnung an die gemeinsamen Kinoerfolge mit "88 Meilen pro Stunde für die Poker-Nacht der Michael J. Fox Stiftung". Auf "88 Meilen pro Stunde" (umgerechnet etwa 142 km/h) musste das Zeitreiseauto DeLorean in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen beschleunigen, um in eine andere Zeit reisen zu können.