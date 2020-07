Bekannt aus zahlreichen Slasher-Filmen US-Schauspieler John Saxon mit 83 Jahren gestorben

John Saxon ist tot. Die Filmwelt hat mit ihm einen Schauspieler verloren, der im Laufe seiner Karriere in über 80 Filmen mitwirkte. Wie seine Ehefrau Gloria Martel der US-Fachzeitschrift "The Hollywood Reporter" bestätigte, starb Saxon am Samstag (25. Juli) in der Stadt Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 83 Jahre alt.