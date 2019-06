Bekannt aus "Vorstadtweiber" Gerti Drassl spielt die geheimnisvolle "Tatort"-Kommissarin

In den ersten drei Staffeln spielte sie die anfangs sehr naive und gutbürgerliche Hausfrau und Mutter, Maria Schneider, die im Laufe der Serie ihr Leben selbst in die Hand nimmt. In Staffel vier, "die im Herbst 2019 ausgestrahlt" werden soll, wie es auf der offiziellen Instagram-Seite heißt, ist sie auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei. Vielleicht klappt es ja bei der ebenfalls bereits angekündigten fünften Staffel wieder - ihre Fans würde es sicher freuen.