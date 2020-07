Bekannt aus "The Big C" und "Outsiders" Schauspielerin Phyllis Somerville stirbt mit 76 Jahren

Somerville hatte neben etlichen Gastauftritten in Serien wie "House of Cards", "CSI: Miami" oder "Law & Order" zwei große Hauptrollen: Von 2010 bis 2013 spielte sie in "The Big C" die Rolle der Marlene und in "Outsiders" von 2016 bis 2017 das Familienoberhaupt Lady Ray. In "Sex and the City" war sie 1998 als Gertrude Morgan zu sehen. Auch auf der Kinoleinwand war Somerville zu Hause: Zu ihren Auftritten gehören Rollen in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" (2208) oder "Surviving Family" (2014).