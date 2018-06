Bekannt aus "Star Wars" Nach Online-Mobbing löscht Kelly Marie Tran alle Instagram-Posts

"Star Wars"-Mechanikerin Kelly Marie Tran (29) hat die Reißleine gezogen. Die Schauspielerin, die in "Star Wars: Die letzten Jedi" als Rose Tico zu sehen war, hat alle Posts auf ihrem Instagram-Kanal gelöscht. Grund für die Aktion waren laut Medienberichten "Monate voller sexisistischer und rassistischer Beleidigungen". So ist ihre Seite auf der sozialen Bilder-Plattform inzwischen zwar noch immer sichtbar, doch von ihren Fotos ist keines mehr abrufbar. In der Profil-Beschreibung steht: "Afraid but doing it away" (auf Deutsch: "Angst, aber tue es weg").