Bekannt aus Staffel 12 "Bauer sucht Frau": Das nächste Paar hat geheiratet!

Die standesamtliche Hochzeit im kleinen Kreis - nebst RTL - ist also schon geglückt, im kommenden Jahr soll dann noch kirchlich geheiratet werden. Wer das Jawort von Christian und Barbara im Standesamt selbst miterleben will, wird dazu am 10. November die Gelegenheit bekommen. Dann zeigt Sender RTL ihre und viele weitere Hochzeiten seit dem Bestehen der Show in der Sondersendung "15 Jahre Bauer sucht Frau - Vom Scheunenfest zum Traualtar".