Bekannt aus Kino und TV US-Schauspielerin Peggy Pope mit 91 Jahren verstorben

Sie spielte neben Jane Fonda und Dolly Parton

Erstmals wirkte Pope 1966 in der Fernsehserie "The Trails of O'Brien" an der Seite von Peter Falk (1927-2011) mit. Auch in "Golden Girls", "Emergency Room - Die Notaufnahme" oder "Law & Order" hatte sie kleine Auftritte. Zu ihrer berühmtesten Kinorolle zählt jene als trinkfeste Sekretärin Margaret Foster in der Komödie "Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?" (1980) mit Jane Fonda (82) und Dolly Parton (74). Fünf Jahre später war sie in der Horrorkomödie "Einmal beißen bitte" zu sehen, in der auch Jim Carrey (58) vor seinem Durchbruch mitwirkte.