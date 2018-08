Bekannt aus "Der Pate" US-Schauspielerin Morgana King stirbt mit 87 Jahren

Ihre größte Rolle spielte das Kind italienischer und portugiesischer Einwanderer an der Seite von Schauspiel-Legende Marlon Brando (1924-2004) in "Der Pate" und "Der Pate - Teil II". Dort verkörperte sie die Ehefrau von Don Vito Corleone. 1997 hatte sie ihre letzte Rolle in "In den Straßen von Brooklyn", im Jahr 2000 gab sie ihr letztes Konzert. Seitdem lebte die "Godmother of Vocal Jazz" extrem zurückgezogen bis zu ihrem Tod im Frühjahr.