Bekannt aus "Audrie & Daisy"-Doku Netflix-Star Daisy Coleman stirbt mit 23 Jahren

Bekannt war Daisy Coleman vor allem als eine der beiden Protagonistinnen aus der biografischen Netflix-Doku "Audrie & Daisy" (2016), in der es um ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Teeniealter ging. Beide wurden dafür 2017 mit dem Cinema Eye Honor Award ausgezeichnet. Im selben Jahr hatte Coleman die Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe SafeBAE (Safe Before Anyone Else) gegründet.