Das will Jünger gar nicht bestreiten. Er sagt: "Wir brauchen Kartierungen und wissenschaftliche Untersuchungen, um zu wissen, was wo überhaupt ist. Dafür kämpfen wir." Dabei geht es ihm vor allem um Überschwemmungsgebiete. Mit BTI könnte man die Mückenpopulation "eindämpfen" an Stellen, an denen vor allem Stechmücken entstehen.