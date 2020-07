"Ja", schreibt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) jetzt in einer Antwort an die ÖDP. Die Stadtwerke München (SWM) führen in der Antwort aus, sie würden sich schon seit weit über zehn Jahren mit der Vertreibung der Tiere beschäftigen. In den vergangenen Jahren hätten sie verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Die SWM nennt als Beispiele Krähenattrappen in Fröttmaning oder Raubvogelrufe und Akustikwellen an der Münchner Freiheit.