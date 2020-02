Beitrag für den Klimaschutz Burger essen und Bäume pflanzen: Diese Baumpflanz-Aktionen gibt es

Die Klimadebatte bleibt ein beherrschendes Thema und Unternehmen weltweit versuchen sich in der Diskussion zu positionieren. Zuletzt sorgte Amazon-Chef Jeff Bezos mit seiner Ankündigung für Aufsehen, 10 Milliarden für den Kampf gegen den Klimawandel zu spenden. Auch die Fastfood-Restaurant-Kette McDonald's will ihren ökologischen Fußabdruck in der Lieferkette verbessern. Symbolischer Auftakt dafür ist eine große Baumpflanz-Aktion. Vom 27. Februar bis 6. März haben McDonald's-Kunden die Möglichkeit, in den Filialen und der App neben Big Mac und Pommes auch noch Bäume zu kaufen; diese werden anschließend in Zusammenarbeit mit der Organisation Treedom gepflanzt.