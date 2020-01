Beisetzung mit seiner Frau Schauspieler Christoph Quest verstirbt 79-jährig

Christoph Quest hatte mehrere Auftritte bei "Tatort" oder "Pfarrer Braun", vor allem in den 1980er und 90er Jahren war er ein bekanntes TV-Gesicht. Zuletzt führte er Regie an Opernhäusern in Brüssel, Genf, London sowie der Berliner Staatsoper. Auch als Schriftsteller und Hörspielsprecher war der gebürtige Berliner tätig.