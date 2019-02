Beinschlitze der Extraklasse Kendall Jenner: Ohne Unterwäsche auf die Oscar-Party?

Topmodel Kendall Jenner (23) machte mit ihrem Auftritt auf der Oscar-Party von Vanity Fair einmal mehr deutlich, dass sie ihrer Halbschwester Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") in Nichts nachsteht. Während Letztere eine Woche zuvor in einem gewagten Cut-Out-Kleid bei den Hollywood Beauty Awards erschienen war, setzte die 23-Jährige am gestrigen Sonntag in Beverly Hills doch tatsächlich auf noch weniger Stoff.