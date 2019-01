Umjubelte Halbzeitführung gegen den Europameister

Sein Team erwischte gegen den Titelanwärter einen Traumstart (3:0), es dauerte genau 8:09 Minuten, bis Spanien erstmals ins Tor des überragenden Goalies Akihito Kai traf. Die 7300 Zuschauer in der Halle – viele aus Kroatien, Mazedonien und Island – feuerten die Japaner frenetisch an, "so krass" habe Sigurdsson das noch nicht erlebt, "es war schön".