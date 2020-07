Beim US-Sender Comedy Central MTV-Kultserie "Beavis and Butt-Head" wird neu aufgelegt

Der US-Sender Comedy Central belebt die satirische Serie "Beavis und Butt-Head" (bisher acht Staffeln, 1993-1997 und 2011) neu. Laut "The Hollywood Reporter" sind zwei neue Staffeln sowie zusätzliche Spinoffs und Specials in Arbeit. Serienschöpfer Mike Judge (57) ist demnach wieder mit an Bord. Er wird auch hier die Geschichten schreiben, produzieren und den beiden ikonischen Charakteren seine Stimme leihen. Die Serie war in den frühen 1990er Jahren Kult und lief bei MTV, einem Schwesterunternehmen von Comedy Central.