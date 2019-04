"Es ist für mich etwas ganz Besonders, zuhause in München zu spielen. Meine Ex-Klubs in der Stadt spielen da gar nicht so die große Rolle, sondern einfach die Tatsache, dass ich hierher komme. Ich war schon oft in Allianz Arena, habe als Jugendlicher viele Spiele von 1860 und auch vom FC Bayern angeschaut", hatte der Angreifer vor der Partie im Interview mit dem "Merkur" gesagt: "Immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, war ich im Stadion und habe davon geträumt, selbst einmal dort zu spielen."