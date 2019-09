TSV 1860: Löwenstüberl öffnet für Testspiel seine Pforten

Beim Testspiel gegen den FC Wacker Innsbruck am Freitag bietet der gebürtige Perlacher bereits einen Stehausschank an. Los geht's Mittags um 12 Uhr, Anpfiff der Partie ist dann um 14 Uhr. Wer dabei sein will, der sollte allerdings einen Regenschirm und eine Jacke mitbringen: Der aktuelle Wetterbericht prognostiziert leichten Regen bei Temperaturen um 15 Grad.