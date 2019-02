Starnberg - Am Samstag gegen 14.40 Uhr fuhren zwei 13-jährige in Söcking bei Starnberg, im Innenhof des Anwesens Luitpoldstr. 1, mit ihren Tretrollern. Laut Polizei spürte einer der beiden plötzlich einen brennenden Schmerz am Oberschenkel. Beide gingen anschließend nach Hause und der getroffene Junge erzählte den Vorfall seiner Mutter, die daraufhin mit den beiden nochmal zu der Stelle ging.