Maxvorstadt - Am Sonntag hat ein 42-jähriger Mann in der Marienkapelle in der Karlstraße einer 68-Jährigen den Geldbeutel geklaut, als diese gerade eine Spende gegeben hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte die Touristin aus Österreich gegen 12.10 Uhr ihre Umhängetasche geöffnet und diese nicht wieder geschlossen, nachdem sie ihren Geldbeutel zurücksteckte.