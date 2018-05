Allach - Unter dem Motto "6 Years of Psychedelic Happiness Festival" trafen sich am Freitagabend mindestens 200 Gäste in der Ludwigsfelder Straße in Allach. Gegen 3 Uhr morgens, da war es mittlerweile schon Samstag, kamen auch noch nicht vorangekündigte Gäste dazu: die Polizei.