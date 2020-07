Geldautomat gesprengt: Spektakulärer Fluchtversuch vor Polizei

Zum Prozessbeginn am Mittwoch räumten zwei der Angeklagten im Alter von 22 und 26 Jahren ein, bei zwei Sprengungen die Fluchtfahrzeuge und das Tatwerkzeug an die Tatorte gebracht zu haben. An den Sprengungen selbst sollen sie aber nicht direkt beteiligt gewesen sein. Zwei Angeklagte im Alter von 26 und 48 Jahren schwiegen zu den Vorwürfen.