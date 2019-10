Beim Prinzessin von Asturien Preis Leonor von Spanien tritt erstmals als Stiftungspräsidentin auf

Ihr Debüt als Rednerin war der souveräne Auftritt am 18. Oktober aber nicht. Bereits vor rund einem Jahr, am 31. Oktober 2018, hielt die Tochter von König Felipe VI. (51) ihre erste offizielle Ansprache - ausgerechnet an ihrem 13. Geburtstag. Auch damals erntete sie wie nun viel Applaus für ihren Auftritt.